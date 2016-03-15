Минобороны России опубликовало видео, как его самолеты покидают Сирию

Видео опубликовано на официальном Youtube-канале Минбороны РФ. По данным российского министерства, в составе группы – "лидер" - самолет Ту-154, а также многофункциональные бомбардировщики Су-34.

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Дальние перелеты российских самолетов с авиабазы Хмеймим в пункты постоянной дислокации на территории РФ выполняются группами.

В состав каждой группы входит "лидер" – самолет военно-транспортной авиации (Ту-154 или Ил-76), в котором перевозится инженерно-технический персонал, авиационное и материально-техническое обеспечение, а также российские боевые самолеты различных типов.

Группа следует по назначенному маршруту до границы России, после пересечения которой все самолеты уже самостоятельно разлетаются на свои аэродромы постоянного базирования.

Как сообщал УНИАН, 14 марта президент России Владимир Путин приказал начать вывод основной части российского воинского контингента из Сирии.