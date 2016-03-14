Песков рассказал, от чего будут зависеть сроки вывода российских военных из Сирии

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя решение президента РФ о завершении операции ВКС России в Сирии, сообщает ТАСС.

"Это рамочные решение президента, детали будут оговорены Министерством обороны", - сказал он.

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Песков напомнил, что в Сирии по-прежнему будут функционировать две российские базы - Хмеймим и Тартус.

Отвечая на уточняющий вопрос о том, останутся ли в Сирии российские установки С-400, он сказал: "Не знаю". "Исходим из того, что сказал президент - безопасность Хмеймима и Тартуса должна быть обеспечена с воздуха, с земли и моря", - подчеркнул Песков.

Как сообщал УНИАН, президент России Владимир Путин приказал начать вывод основных сил РФ из Сирии с 15 марта.