В НАТО лучше готовы к сдерживанию угроз России, чем к решению проблем миграции - Минобороны Литвы

Об этом заявил директор департамента Министерства обороны Литвы Робертас Сапронас во время IV форума для молодежи, организованном Фондом «Открой Украину» совместно с Центром информации и документации НАТО в Украине и Фондом Фридриха Эберта.

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Представитель Минобороны Литвы обратил внимание на угрозы, которые появляются со стороны южных рубежей Альянса и которые связаны с терроризмом и миграцией. Он отметил, что важно существующие элементы безопасности адаптировать таким образом, чтобы иметь возможность одновременно отвечать на угрозы со стороны России на восточном фланге НАТО и проблемы миграции на южном фланге.

Что касается действий РФ, то в Организации североатлантического договора придерживаются стратегии сдерживания угроз.

По убеждению Сапронаса, НАТО должно придерживаться определенного сбалансированного подхода в вопросах реагирования на проблемы миграции и на угрозы со стороны России.

"Проблема заключается в том, что вполне понятно, и в НАТО знают, как отвечать на такие угрозы, которые идут сейчас из России, но гораздо менее понятно, каким образом НАТО может помочь в решении таких вопросов, как миграция", - сказал литовский министр.

В то же время он напомнил, что Альянс направил в Эгейское море свои корабли для наблюдения за ситуацией с миграцией.

Сапронас отметил, что, хотя корабли НАТО размещены в Эгейском море, но возникает вопрос, что делать в ситуации, когда люди, которые пытаются пересечь море, чтобы добраться до Европы, попадают в чрезвычайные ситуации и могут утонуть в море. "Что делать, если люди начинают тонуть в море возле вашего корабля, и если мы их примем на борт, то куда мы их потом отправим?", - заявил Сапронас.

В связи с этим он сказал, что возникает много правовых вопросов, к которым в НАТО не очень адаптированы. "НАТО хочет помочь, но не всегда очевидно, каким образом", - сказал Сапронас.