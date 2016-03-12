КНДР потеряла одну из своих субмарин - CNN

Об этом сообщает CNN со ссылкой на военные источники в США.

Отмечается, что подлодка находилась возле восточного побережья КНДР, когда судно остановилось. После этого США с помощью спутников-шпионов, авиации и флота в течение нескольких дней тайно наблюдали, как северокорейский флот занимается поисками пропавшей субмарины.

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В США не знают, что в итоге произошло с судном - его унесло течением или оно затонуло, однако полагают, что подлодка получила какую-то поломку во время учений.

Ранее УНИАН сообщал, что лидер КНДР Ким Чен Ын на встрече с учеными и техническими специалистами оборонной науки призвал их к проведению новых ядерных испытаний.

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Напомним, власти КНДР угрожают начать наступление на Соединенные Штаты и Южную Корею после начала военных учений в регионе. Северокорейские военные заявляют, что "упреждающий ядерный удар правосудия" будет нанесен согласно специальному указу командования армии страны.