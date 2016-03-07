Жириновский призвал направить в Киев российский спецназ

Одиозный российский политик, лидер партии ЛДПР, Владимир Жириновский призвал "жестко реагировать" на ситуацию вокруг посольства РФ в Украине, сообщает Украинская правда со ссылкой на соответствующий комментарий политика на официальном сайте его партии.

"В связи с невозможностью нормальной работы посольства России в Украине считаем целесообразным резко сократить наш персонал и отозвать посла в Москву, а в Киев для защиты посольства направить роту спецназа", - говорится в сообщении.

"Нельзя допускать того насилия, что происходит в эти дни в Киеве. Нужны жесткие меры для защиты дипломатов", - заявил Жириновский.

Как известно, в воскресенье, 6 марта, возле здания посольства РФ в Киеве прошла акция протеста. Пикетчики, которые требовали освобождения из российского СИЗО украинской летчицы, народного депутата Надежды Савченко, забросали здание посольства яйцами.

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По словам пресс-атташе Олега Гришина, посольство России направило 6 марта в МИД Украины "ноту протеста, потому что ночью (на воскресенье) был приступ, разбили несколько машин, забросали посольство файерами и дымовыми шашками".

7 марта возле здания посольства РФ в Украине прошел немногочисленный митинг с требованием освободить украинку Савченко.