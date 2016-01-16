Юнкер: Если Шенген будет разрушен, то евро потеряет смысл

Вместо того, чтобы работать вместе для решения проблемы, посетовал Юнкер, государства-члены ЕС усиливают контроль на границах, что угрожает существованию Шенгенской системы и ЕС в целом, передает Deutsche Welle.

"Без Шенгена, без свободного передвижения работников, без свободы передвижения европейских граждан, евро не имеет смысла (...) То же касается связи между Шенгеном, свободой передвижения и внутренним рынком", - цитирует Юнкера агентство Reuters.

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Излагая свои приоритеты на 2016 год, Юнкер пообещал не отказываться от планов перераспределения беженцев, которые находятся в Италии и Греции, как это было утверждено осенью. Однако, на данный момент только 272 беженца были перемещены в другие страны, тогда как запланировано - 160 тысяч человек.

Юнкер также отметил, что ему стыдно объяснять европейскую проблему беженцев лидерам таких стран, как Иордания и Ливан, которые приютили в целом более двух миллионов мигрантов.

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Как сообщал УНИАН, канцлер Германии Ангела Меркель убеждена, что открытые границы в европейском пространстве являются предпосылкой существования зоны единой валюты. Если же государства начнут отгораживаться, то существенно пострадает внутренний рынок Евросоюза, добавила она.