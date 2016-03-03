Авиакомпании США планируют совершать 30 рейсов в день на Кубу

Авиаперевозчики хотят летать на остров из нескольких городов, и в том числе из Чикаго, Хьюстона, Денвера и Майами, передает Би-би-си.

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Ранее США и Куба подписали соглашение о возобновлении регулярного авиасообщения между двумя странами.

По прогнозам, ежедневно будут осуществляться 20 перелетов между Гаваной и другими американскими городами, а также 10 полетов в день в другие города Кубы.

В 2015 году примерно 160 тыс. туристов посетили Кубу, прилетев туда на чартерных рейсах. Также сотни тысяч кубинцев посетили своих родственников на острове.

21-22 марта в рамках поездки по странам Латинской Америки Кубу посетит президент США Барак Обама.

Барак Обама станет первым президентом в истории страны, посетившим островное государство, после Калвина Кулиджа, побывавшего на Кубе в 1928 году.