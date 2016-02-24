Трамп одержал третью подряд победу на предварительных выборах в Неваде

В ходе выступления перед своими сторонниками миллиардер Дональд Трамп провозгласил себя победителем первичных республиканских выборов (кокусов) в штате Невада, сообщает РБК со ссылкой на CNN.

После подсчета 14% голосов он лидирует с большим отрывом от соперников с результатом 45%, на втором месте - Марко Рубио с 24,3%, сенатор Тед Круз получил менее 21% голосов.

"Это удивительная ночь!"​ - заявил Трамп своим сторонникам. "Мы выиграли среди евангелистов. Мы выиграли среди молодых людей. Мы выиграли среди высокообразованных людей. Мы выиграли среди плохо образованных людей. Я люблю плохо образованных!" - добавил миллиардер.

Читайте такжеCNN прогнозирует победу Трампа и Сэндерса на праймериз в Нью-Гемпшире

Более того, Трамп рассказал, что выиграл почти половину голосов избирателей-латиноамериканцев, несмотря на свое обещание построить стену на границе с Мексикой.

Эта победа стала для Трампа третьей подряд: ранее в феврале он выиграл предварительное голосование еще в двух штатах - в Южной Каролине и Нью-Гэмпшире. При этом на первых кокусах, которые традиционно проходят в Айове, Трамп занял второе место, уступив Теду Крузу.

Выборы президента США пройдут 8 ноября 2016 года. Кандидаты от Республиканской и Демократической партий определятся летом по итогам предварительного голосования во всех штатах.