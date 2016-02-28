В Германии больше не признают выданные на подконтрольных ИГ территориях паспорта

Германия больше не признает иракские и сирийские паспорта, выданные на подконтрольных боевикам "Исламского государства" территориях. Об этом заявил министр внутренних дел Германии, передает Русская служба ВВС.

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Министр назвал недействительными все документы, выданные в сирийских городах Дейр-эз-Зор, Ракка и Эль-Хасака, а также в иракских провинциях Мосул и Анбар. Стало известно, что боевикам ИГ в этих районах удалось заполучить множество бланков паспортов.

Ранее в 2015 году правительственный советник в Ливии Абдул Басит Харун рассказал, что боевики ИГ проникают в Европу под видом беженцев. Он рассказал, что контрабандисты прячут боевиков ИГ на судах с нелегальными мигрантами.