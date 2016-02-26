Власти Германии "потеряли" 130 тысяч мигрантов внутри страны

Такую информацию распространило министерство внутренних дел страны, передает Би-би-си. Из более чем миллиона мигрантов, зарегистрированных в Германии в 2015 году, 13% не появились в тех центрах приема мигрантов, куда были направлены.

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Кроме того, глава Федеральной миграционной службы Германии Франк-Юрген Вайзе заявил накануне, что в стране находится около 400 тыс. человек, личности которых неизвестны властям.

Накануне нижняя палата немецкого парламента поддержала ужесточение миграционного законодательства страны, которого добивалась канцлер Германии Ангела Меркель.

Согласно одобренным нормам, заявки "безопасных" мигрантов будут рассматриваться в ускоренном режиме.

Также в новых нормах прописаны новые критерии для определения мигрантов, которые не являются беженцами, но тем не менее не подлежат депортации в связи с угрозой казни или пыток.

Ускорится в том числе процесс выдворения тех мигрантов, которые не имеют права на получение убежища, и осужденных иностранцев.