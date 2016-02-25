Попытка ООН сбросить продовольствие одному из городов Сирии провалилась

Об этом сообщил координатор ООН по оказанию чрезвычайной помощи Ян Эгеланн, передает Би-би-си. Из 21 ящика с продуктами питания, которые были сброшены с самолета, 4 были повреждены, 7 приземлились на территории, которую никто не контролирует, а судьба еще 10 ящиков неизвестна.

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В некоторых случаях парашюты не раскрылись, и ящики с гуманитарной помощью были уничтожены при столкновении с землей.

По словам Яна Эгеланна, ООН в настоящее время продумывает логистику предоставления гуманитарной помощи. Организация собирается попробовать еще раз сбросить груз на город с вертолета.

Дейр-эз-Зор уже в течение нескольких месяцев осаждают боевики экстремистской группировки "Исламское государство". По данным ООН, примерно 200 тыс. жителей города испытывают острую нехватку продовольствия. Организация также сообщила о высокой смертности от голода в городе.

24 февраля ООН начала доставлять в город гуманитарную помощь. С самолетов была сброшена 21 тонна продуктов питания и предметов первой необходимости. Первоначально сообщалось, что груз был доставлен по назначению.