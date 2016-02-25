Керри: Для "плана Б" в Сирии понадобится от 15 до 30 тысяч солдат
Госсекретарь США Джон Керри заявил, что для поддержания «безопасной зоны» на севере Сирии понадобится от 15 до 30 тысяч солдат.
Как передает ABC, он отметил, что выполнение этого плана слишком проблематично, поскольку, помимо авиации, в этой зоне должны будут находиться и наземные войска.
Однако, по словам Керри, Вашингтон рассматривает другие сценарии, если соглашение о перемирии не будет соблюдаться, пишет Росбалт.
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Как сообщал УНИАН, в понедельник вечером Россия и США выступили с совместным заявлением, в котором говорится, что режим прекращения огня в Сирии вступит в силу 27 февраля в 00:00 по времени Дамаска.
Авиаудары планируется продолжить по позициям террористических группировок, однако сирийские повстанцы уже заявили, что опасаются российских авиаударов под прикрытием борьбы с терроризмом.
Президент США Барак Обама выразил осторожный оптимизм относительно этого плана.