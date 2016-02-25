Керри: Для "плана Б" в Сирии понадобится от 15 до 30 тысяч солдат

Как передает ABC, он отметил, что выполнение этого плана слишком проблематично, поскольку, помимо авиации, в этой зоне должны будут находиться и наземные войска.

Однако, по словам Керри, Вашингтон рассматривает другие сценарии, если соглашение о перемирии не будет соблюдаться, пишет Росбалт.

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Как сообщал УНИАН, в понедельник вечером Россия и США выступили с совместным заявлением, в котором говорится, что режим прекращения огня в Сирии вступит в силу 27 февраля в 00:00 по времени Дамаска.

Авиаудары планируется продолжить по позициям террористических группировок, однако сирийские повстанцы уже заявили, что опасаются российских авиаударов под прикрытием борьбы с терроризмом.

Президент США Барак Обама выразил осторожный оптимизм относительно этого плана.