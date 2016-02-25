Обама выразил осторожный оптимизм относительно прекращения огня в Сирии

Как сообщает Радио Свобода, выступая в среду перед журналистами в Вашингтоне, Обама отметил, что если в Сирии будет заметен хоть какой-то прогресс, это может способствовать началу политического процесса, который завершит пятилетнюю гражданскую войну в этой стране.

Высокий переговорный совет – главная сила сирийской оппозиции – пока что не принял окончательного решения, опасаясь, что Россия будет продолжать наносить авиаудары по позициям повстанцев. Все участники конфликта должны выразить свое отношение к предложенным США и Россией условиями перемирия к полудню пятницы и – в случае согласия – прекратить огонь с нуля часов 27 февраля, в субботу.

Читайте такжеВ США сомневаются, что Россия будет придерживаться режима прекращения огня в Сирии - WSJ

Госсекретарь США Джон Керри сообщил после телефонного разговора с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, что в четверг условия перемирия в Сирии обсудят рабочие группы обеих стран.

Керри в очередной раз подчеркнул, что промедление в этом вопросе может привести к потере возможности мирного урегулирования конфликта. Он поинтересовался, будут ли Россия и Иран последовательно и «добросовестно» добиваться начала политического переходного процесса в Сирии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСША и Россия опубликовали совместное заявление относительно прекращения огня в Сирии

«Полагаем, что в долгосрочной перспективе Россия заинтересована способствовать легитимной передаче политической власти в Сирии, что обеспечит стабилизацию и проведение реформ. Мы считаем, что это возможно только, когда Асад уйдет», – заявил госсекретарь США.