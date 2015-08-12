Швеция снимет большую часть обвинений с основателя WikiLeaks

Обвинения будут сняты в связи с истечением срока давности, предусмотренного законодательством Швеции, передает "ЕвроПравда" со ссылкой на Times.

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Напомним, Джулиан Ассанж уже более трех лет скрывается в посольстве Эквадора в Лондоне, чтобы избежать экстрадиции в Швецию.

Два обвинения будут сняты 13 августа. Это дата, когда было совершено первое правонарушение, в котором он подозревается. Еще одно обвинение будет снято 18 августа.

Срок по последнему обвинению - в изнасиловании - заканчивается в 2020 году.

В июле этого года Джулиан Ассанж попросил убежища во Франции, опубликовав письмо в прессе, поскольку "его жизни угрожает опасность". Однако Франция отказала в его просьбе.