В Турции прокомментировали возможность начала наземной операции в Сирии

Об этом заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу, передает Reuters. При этом министр подчеркнул, что такая операция в любом случае должна предусматривать участие стран коалиции во главе с США.

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Глава МИД Турции также заявил, что российские авиаудары были наибольшим препятствием прекращению огня в Сирии. По словам Чавушоглу, сирийская оппозиция, которая, как известно, договорилась о "временном перемирии", встретится в Эр-Рияде во вторник.

Как сообщалось, мирные переговоры по Сирии не возобновятся в Женеве 25 февраля, как планировалось ранее, после того, как Турция активизировала трансграничные обстрелы территории, где преимущественно проживают курдские повстанцы.

12 февраля во время переговоров контактной группы по Сирии в Мюнхене достигнута договоренность о прекращении боевых действий в стране за неделю, но реального прекращения огня не произошло.