Суд в Москве заочно арестовал депутата Госдумы РФ, который голосовал против аннексии Крыма
Басманный районный суд Москвы заочно арестовал депутата Госдумы РФ Илью Пономарева, который единственный голосовал против аннексии Крыма.
Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, такое решение по представлению следствия вынесла судья Валентина Ивашова.
Следствие уже объявило Пономарева в международный розыск. Таким образом, процедура розыска через Интерпол запущена после санкции суда на арест Пономарева.
Следователь Сергей Чернышов в ходе слушания в суде заявил, что Пономареву может грозить до 10 лет заключения за растрату в фонде «Сколково».
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Его адвокат Мария Баст подчеркнула, что Пономарев возместил практически все средства фонда «Сколково». По ее словам, возмещение проходило в рамках гражданского иска - фонд через суд потребовал возместить уплаченные за прочитанные Пономаревым лекции деньги. Баст сказала, что Пономарев готов приехать в РФ для дачи показаний. «Если бы его известили вовремя, он бы приехал», - отметила она. По словам адвоката, Пономарев также готов ответить на вопросы следователя в письменной форме, однако следствие на контакт не идет.
Помощник Пономарева Владислав Рогимов в интервью УНИАН отметил, что арест и объявление Пономарева в международный розыск, на самом деле, позитивный момент, поскольку российскому следствию надо будет реально доказать его вину Интерполу для экстрадиции. «Доказать это невозможно. Только в РФ можно судить второй раз за один поступок. То, что легко «приходится» в России, вряд ли будет легко сделать на территории другой страны, где его могут задержать», - сказал он.
Рогимов отметил, что уже был суд относительно вознаграждения за курс лекций. Тогда Пономарева обязали уплатить налоги за этими наградами – 2,7 млн рублей, что он делает сейчас с депутатской зарплаты. «Когда осталось два месяца до окончания выплат, Следственный комитет заново открыл дело по той же статье», - сказал Рогимов.
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Он убежден, что преследование Пономарева в России является местью за его голосование по Крыму, а также его позицию относительно войны на Донбассе и задержания украинской летчицы Надежды Савченко. «Конечно, правительству такие позиции не нужны», - сказал Рогимов. Он напомнил, что судья Ивашова также принимала решение о содержании Савченко под стражей.
Справка УНИАН. 9 июня Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении Пономарева. По данным СК, в 2010 году фонд «Сколково» заключил с Пономаревым договор на выполнение научно-исследовательских работ, стоимость которых составила 750 тыс. долларов. По этому договору предусматривалось выполнение Пономаревым работ в несколько этапов с составлением соответствующих аналитических отчетов и получением рецензий международных научных организаций. Позже, чтобы нельзя было проконтролировать ход исследований, вице-президент фонда «Сколково» Бельтюков заключил с Пономаревым дополнительное соглашение, что снижало стоимость договора до 450 тыс. долларов, однако фактически отменяло систему поэтапных отчетов. Таким образом, как считает следствие, они создали условия для хищения средств фонда «Сколково» в пользу Пономарева. Чтобы легализовать оплату суммы в 450 тыс. долларов, Бельтюков изготовил под видом научно-исследовательской работы два отчета, которые не имели никакой научной ценности и не отвечали требованиям технического задания, и приобщил их к документам о расходовании денежных средств. Чтобы освоить оставшиеся суммы в 300 тыс. долларов, Бельтюков заключил с Пономаревым еще один договор, по условиям которого депутат должен был провести курс лекций и семинаров на тему «Коммерциализация новых технологий».
7 апреля Госдума по запросу Генпрокуратуры лишила Пономарева неприкосновенности.