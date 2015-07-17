Суд в Москве заочно арестовал депутата Госдумы РФ, который голосовал против аннексии Крыма

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, такое решение по представлению следствия вынесла судья Валентина Ивашова.

Следствие уже объявило Пономарева в международный розыск. Таким образом, процедура розыска через Интерпол запущена после санкции суда на арест Пономарева.

Следователь Сергей Чернышов в ходе слушания в суде заявил, что Пономареву может грозить до 10 лет заключения за растрату в фонде «Сколково».

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Его адвокат Мария Баст подчеркнула, что Пономарев возместил практически все средства фонда «Сколково». По ее словам, возмещение проходило в рамках гражданского иска - фонд через суд потребовал возместить уплаченные за прочитанные Пономаревым лекции деньги. Баст сказала, что Пономарев готов приехать в РФ для дачи показаний. «Если бы его известили вовремя, он бы приехал», - отметила она. По словам адвоката, Пономарев также готов ответить на вопросы следователя в письменной форме, однако следствие на контакт не идет.

Помощник Пономарева Владислав Рогимов в интервью УНИАН отметил, что арест и объявление Пономарева в международный розыск, на самом деле, позитивный момент, поскольку российскому следствию надо будет реально доказать его вину Интерполу для экстрадиции. «Доказать это невозможно. Только в РФ можно судить второй раз за один поступок. То, что легко «приходится» в России, вряд ли будет легко сделать на территории другой страны, где его могут задержать», - сказал он.

Рогимов отметил, что уже был суд относительно вознаграждения за курс лекций. Тогда Пономарева обязали уплатить налоги за этими наградами – 2,7 млн рублей, что он делает сейчас с депутатской зарплаты. «Когда осталось два месяца до окончания выплат, Следственный комитет заново открыл дело по той же статье», - сказал Рогимов.

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Он убежден, что преследование Пономарева в России является местью за его голосование по Крыму, а также его позицию относительно войны на Донбассе и задержания украинской летчицы Надежды Савченко. «Конечно, правительству такие позиции не нужны», - сказал Рогимов. Он напомнил, что судья Ивашова также принимала решение о содержании Савченко под стражей.

Справка УНИАН. 9 июня Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении Пономарева. По данным СК, в 2010 году фонд «Сколково» заключил с Пономаревым договор на выполнение научно-исследовательских работ, стоимость которых составила 750 тыс. долларов. По этому договору предусматривалось выполнение Пономаревым работ в несколько этапов с составлением соответствующих аналитических отчетов и получением рецензий международных научных организаций. Позже, чтобы нельзя было проконтролировать ход исследований, вице-президент фонда «Сколково» Бельтюков заключил с Пономаревым дополнительное соглашение, что снижало стоимость договора до 450 тыс. долларов, однако фактически отменяло систему поэтапных отчетов. Таким образом, как считает следствие, они создали условия для хищения средств фонда «Сколково» в пользу Пономарева. Чтобы легализовать оплату суммы в 450 тыс. долларов, Бельтюков изготовил под видом научно-исследовательской работы два отчета, которые не имели никакой научной ценности и не отвечали требованиям технического задания, и приобщил их к документам о расходовании денежных средств. Чтобы освоить оставшиеся суммы в 300 тыс. долларов, Бельтюков заключил с Пономаревым еще один договор, по условиям которого депутат должен был провести курс лекций и семинаров на тему «Коммерциализация новых технологий».

7 апреля Госдума по запросу Генпрокуратуры лишила Пономарева неприкосновенности.