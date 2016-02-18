Составлен список из 20 мест, где нужно ограничить поток туристов

Так обозреватели британской The Telegraph составили список из 20 мест, где следует сократить поток туристов, пепедает "Моя планета". На первом месте - Гранд-базар в Стамбуле, его посещают 91 млн человек в год. Это огромная территория, на которой, помимо собственно торговых лотков, расположены рестораны, источники, мечети, жилые помещения и даже кладбище.

Читайте такжеПутешественники назвали 10 самых любимых городов мира

За ним следует Венеция (30 млн), особенно напряженная ситуация сложилась в соборе Святого Марка и Дворце дожей.

На третьем месте - водопад Ниагара: чтобы посмотреть на него, тоже придется поработать локтями и прижиматься к ближним (22,5 млн).

Кроме них в список попали: Запретный город в Пекине (15 млн), Нотр-Дам (14 млн), Стоунхендж (10 млн), Лувр (особенно тесно у «Джоконды», 9 млн), Великая Китайская стена (8,2 млн), Большой дворец в Бангкоке (8 млн), Версальский дворец (7,5 млн), Тадж-Махал (7 млн), Британский музей (7 млн), Сикстинская капелла (6 млн), Музей естественной истории, Лондон (6 млн), Тауэр (3 млн), Ангкор-Ват (2,3 млн), Музей Уффици, Флоренция (2 млн), Пизанская башня (1 млн), город-крепость в Дубровнике (1 млн), сад Моне в Живерни (600 000).

Кроме этого, руководство национального парка Чинкветерре в Италии через несколько месяцев ограничит доступ к туристическим маршрутам. Ежегодно посетить жемчужину Лигурии приезжают 2,5 млн человек, но, по расчетам специалистов, для хрупкой экосистемы территории как минимум 1 млн - лишний. После того как геологи представят расчеты о допустимом количестве посетителей в день, путешественникам придется покупать специальный билет для входа в парк.

Ранее число туристов было ограничено в городе инков Мачу-Пикчу.