"Под прицелом" Кадырова: Российский оппозиционер Касьянов попросил ФСБ возбудить уголовное дело

По словам адвоката Касьянова Вадима Прохорова, утром лидер ПАРНАСа и его заместитель Владимир Кара-Мурза-младший обратились с жалобой на Кадырова в ФСБ. Позже аналогичное заявление будет подано и в Следственный комитет, сообщает РБК.

Как отметил Прохоров, заявление подано по трем статьям — "Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля", "Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности" и "Возбуждение ненависти либо вражды" (статьи 277, 280 и 282 Уголовного кодекса России).

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Прохоров считает, что по "экстремистским статьям" должны быть проверены высказывания Кадырова как в Instagram, так и на митинге 12 января в Грозном.

"Если ФСБ никак не прореагирует, то это будет означать, что в России есть целая территория, которая живет вне правовых рамок", — подчеркнул адвокат.

Прохоров отметил, что помимо обращения в ФСБ он подаст аналогичное заявление в Следственный комитет России. Документ он планирует передать в приемную ведомства в среду во второй половине дня.

Как известно, в ночь на 1 февраля глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео с Михаилом Касьяновым и Владимиром Кара-Мурзой "под прицелом". Пост был размещен в его Instagram.

"Касьянов приехал в Страсбург за деньгами для российской оппозиции». Кто не понял, тот поймет", — говорится в сообщении Кадырова.