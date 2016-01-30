В Минобороны РФ отреагировали на обвинения в нарушении воздушного пространства Турции

22:19, 30 января 2016
Мир
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Минобороны РФ заявило, что российский самолет не вторгался в турецкое воздушное пространство.

Су-34, бомбардировщик / Wikipedia

Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на официального представителя министерства Игоря Конашенкова.

"Никаких нарушений воздушного пространства Турции самолетами российской авиагруппы в Сирийской Арабской Республике не было. Заявления турецкой стороны о якобы факте нарушения российским самолетом Су-34 воздушного пространства - голословная пропаганда", - сказал Конашенков.

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От также заявил, что радиолокационные станции, который следят за воздушным пространством, могут фиксировать лишь высоту, скорость и курс объекта в небе.

«Ни один из подобных радаров не способен установить тип и государственную принадлежность воздушного объекта - России или возглавляемой США так называемой "антиигиловской коалиции". Это возможно только с помощью прямого визуального контакта с другого самолета, которого не было», - сказал представитель Минобороны РФ.

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В российском ведомстве утверждают, что с помощью этих радаров невозможно сделать предупреждение самолету.

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Инцидент произошел накануне, в субботу, 30 января, российского посла вызвали в министерство иностранных дел Турции для объяснений.

По этим данным, российский самолет Су-34 несколько раз предупредили на английском и русском языках, прежде чем тот залетел в турецкое воздушное пространство. Кроме того, внешнеполитическое ведомство Турции предостерегает Москву, что именно Россия будет нести ответственность за любые "опасные" последствия.

Как сообщал УНИАН, в ноябре Турция сбила российский бомбардировщик Су-24, задействован в военной операции в Сирии. В ответ РФ ввела санкции на турецкие продукты питания и товары.

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