На курортах Египта усилены меры безопасности - СМИ

Об этом сообщает новостной портал "Аль-Йоум ас-Сабиа", ссылаясь на источник в силовых структурах, передает РБК-Украина.

В городах Шарм-эш-Шейх, Таба, Дахаб, Набак, Сан-Катрин и других усилено патрулирование и охрана отелей.

По информации МВД Египта, двое террористов проникли в пятницу в гостиницу в городе Хургада через ресторан, который выходит на улицу. Террористы угрожали постояльцам отеля холодным оружием. При этом представители сил безопасности смогли оказать им сопротивление и помешали напавшим скрыться.

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Ранее УНИАН сообщал, что в египетском курортном городе Хургада вооруженные люди открыли огонь по входу в отель, в котором останавливаются иностранные туристы.