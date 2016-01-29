Вакцина от вируса Зика может быть готова до конца этого года - фармацевты
Специалисты, которые разрабатывают вакцину от вируса Зика, заявляют, что она может быть готова до конца этого года, намного раньше установленных ранее сроков.
По словам представителей фармацевтической компании Inovio Pharmaceuticals, вакцина уже испытывалась на мелких животных, теперь ее планируют протестировать на приматах, а во второй половине года начать испытания на людях. Об этом сообщает Русская служба Би-Би-Си.
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Тем временем президент Бразилии Дилма Русеф призвала население страны объединиться в борьбе с вирусом.
Вирус Зика, получивший широкое распространение в Латинской Америке, был открыт в 1947 году в Уругвае. Текущую вспышку заболевания ученые называют крупнейшей в истории.
По данным Всемирной организации здравоохранения, от 3 до 4 млн человек могут быть инфицированы в Южной, Центральной и Северной Америке. В большинстве случаев болезнь протекает без каких-либо симптомов, поэтому вирус сложно обнаружить.
Вирус распространяют комары, его появление отмечено уже более чем в 20 странах региона.