Вакцина от вируса Зика может быть готова до конца этого года - фармацевты

По словам представителей фармацевтической компании Inovio Pharmaceuticals, вакцина уже испытывалась на мелких животных, теперь ее планируют протестировать на приматах, а во второй половине года начать испытания на людях. Об этом сообщает Русская служба Би-Би-Си.

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Тем временем президент Бразилии Дилма Русеф призвала население страны объединиться в борьбе с вирусом.

Вирус Зика, получивший широкое распространение в Латинской Америке, был открыт в 1947 году в Уругвае. Текущую вспышку заболевания ученые называют крупнейшей в истории.

По данным Всемирной организации здравоохранения, от 3 до 4 млн человек могут быть инфицированы в Южной, Центральной и Северной Америке. В большинстве случаев болезнь протекает без каких-либо симптомов, поэтому вирус сложно обнаружить.

Вирус распространяют комары, его появление отмечено уже более чем в 20 странах региона.