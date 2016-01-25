В ПАСЕ заявили, что Россию не допустят к работе в ассамблее до осени

Об этом заявила Анн Брассер на пресс-конференции в Страсбурге после заседания бюро, передает "Европейская правда".

Она подтвердила, что юридическая позиция, которую она прислала в Москву неделю назад, остается в силе: "Они (русские) не смогут сформировать свою делегацию в течение года, кроме как после новых выборов". Выборы в РФ состоятся в середине сентября текущего года.

Брассер также прокомментировала высказывания Константина Косачева, главы думского комитета по иностранным делам, который заявил на минувшей неделе, что позиция, высказанная Брассер, не имеет юридического основания.

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"Косачев считает, что я эмоционально отреагировала и почему-то он считает что это из-за того, что я женщина. И речь идет не об эмоциях, а о правилах. Сессия юридически начинается в январе и длится до конца года, а подать состав делегации можно только до начала сессии. Бюро ПАСЕ согласилось с этим", - заявила она.

По словам президента ПАСЕ, бюро ассамблеи приняло к сведению ее письма в Москву с юридическим обоснованием запрета России участвовать в работе ассамблеи и никто не высказал своих возражений по этому поводу.

Стоит добавить, что 25 января истекает срок полномочий Брассер, будет избран новый президент ассамблеи.

Ранее президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Анн Брассер заявила, что российская делегация, отказавшись ехать на зимнюю сессию Ассамблеи, лишила себя права принимать участие в ее работе в течение 2016 года.