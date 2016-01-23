Мэрия Нью-Йорка просит горожан освободить все дороги из-за мощной снежной бури

Об этом сообщил на пресс-конференции мэр Билл де Блазио, передает Би-би-си. Глава департамента полиции города Джеймс О'Нилл призвал людей покинуть дороги и улицы, так как из-за снегопада и сильного ветра находиться на них опасно.

Читайте такжеВ 10 штатах США введено чрезвычайное положение из-за мощной снежной буриПо данным полиции, в городе случилось 200 ДТП, а 80 автомобилей пришлось взять на буксир. Всего в городе работают 120 эвакуаторов, которые помогают застрявшим в снегу автомобилистам.

По словам де Блазио, ситуация на дорогах уже плохая и постоянно ухудшается. Скорее всего, это снежная буря станет худшей в истории Нью-Йорка. Мэр советует жителям оставаться дома в безопасности. Также в мэрии посоветовали родителям следить за детьми, если они играют в выпавшем снегу, а еще лучше не выходить с ними из дома.

В Нью-Йорке прекращено движение автобусов, отменены специальные автобусы для инвалидов. Метро продолжает работать, но власти сообщают о серьезных перебоях.

Департамент пожарной безопасности города сообщил, что на улицах работает повышенное число машин "скорой помощи", которые помогают пострадавшим от снегопада. Полиция сообщает о том, что более 30 бездомных были отправлены в приюты, чтобы переждать бурю.

На этих выходных на восточное побережье США обрушилась снежная буря. В 10 штатах введено чрезвычайное положение. Несколько миллионов человек не могут покинуть дома, десятки тысяч остались без электроэнергии. Власти разных штатов сообщают о заторах на дорогах, в которых заблокированы автомобили с пассажирами, а также о многочисленных авариях. В ряде штатов остановлено движение общественного транспорта и авиасообщение.

В воскресенье буря продолжится. Она может стать худшей за последние сто лет.