Словения начала отгораживаться забором от Хорватии

По словам очевидцев, к границе прибыли фуры, груженые колючей проволокой, военные и полицейские.

Возведение забора начнется уже в ближайшие часы. Он призван остановить поток нелегальных мигрантов, идущий через страну, сообщает Lenta.ru.

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Решение о строительстве заграждения было принято словенским правительством 10 ноября после того, как премьер Мирослав Церар объявил о намерении Австрии сократить число мигрантов, прибывающих в страну, до шести тысяч человек в день.

Решение Вены вызвало беспокойство в Любляне: словенское правительство опасается, что основная масса беженцев сконцентрируется в Словении, что с учетом надвигающейся зимы и недостаточной инфраструктуры может вызвать гуманитарную катастрофу.