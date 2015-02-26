В гибели главы Total во "Внуково" виновны пьяные работники аэропорта
09:16, 26 февраля 2015Мир
3376 0
В авиакатастрофе, в которой погиб глава компании Total Кристоф де Марджери, виновны нетрезвые работники московского аэропорта "Внуково".
REUTERS
Как говорится в сюжете ТСН.Ранок, специалисты, которые занимаются расследованием катастрофы, пришли к выводу - водитель снегоуборочной машины, который выехал на взлетную полосу во время взлета самолета, был пьян.
Читайте такжеВсем пяти фигурантам дела об авиакатастрофе во Внуково предъявлены обвинения
Его руководитель, также был нетрезв и потерял из поля зрения водителя.
Как сообщал УНИАН, 21 октября 2014 года в московском аэропорту "Внуково" разбился самолет Falcon, врезавшись в снегоуборочную машину, которая выехала на взлетную полосу, из-за чего воздушное судно перевернулось и загорелось. На борту самолета находился глава французской нефтяной компании Total Кристоф де Маржери.
Глава компании Total погиб из-за нетрезвых работников «Внуково»
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter