Число жертв нападения на университет в Пакистане увеличилось до 20, десятки раненых

Жертвами нападения боевиков "Талибан" на университет в городе Чарсадда в Пакистане, по последним данным, стали по меньшей мере 20 человек. Порядка 50 человек ранены. Об этом сообщает Русская служба ВВС.

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Боевики были заблокированы в крыле здания университета на втором и третьем этажах. Большинство учащихся и преподавателей эвакуировано, но часть из них остаётся в здании.

Власти заявляют, что четверо нападавших убиты, перестрелка в университете закончилась. Она продолжалась около трех часов. Здание оцеплено, власти полагают, что нападавшие все еще находятся внутри.

Пока неизвестно, сколько было нападавших и сколько из них все еще скрываются в здании университета.

По сообщениям очевидцев, в среду в 9.30 утра по местному времени нападавшие попали на территорию университета, перебравшись через забор.

Сообщается о как минимум двадцати телах погибших.

По словам представителя "Талибан", нападение на учебное заведение было ответом на недавнее наступление пакистанских военных на позиции талибов.