НАТО планирует укрепить систему ПВО в странах Балтии с целью сдерживания России

"В число важных вопросов, которые нам предстоит рассмотреть, входят меры по обеспечению эффективной ПВО даже в условиях худшего сценария. ПВО стран Балтии - хорошая основа, но, возможно, понадобится обеспечить, чтобы у нас были планы и мощности для перехода в ПВО", - сказал в интервью BNS Вершбоу, который на прошлой неделе участвовал во встрече экспертов по безопасности в Тракайском районе Литвы, сообщает Delfi.lt.

Отмечается, что представители армии Литвы и политики в прошлом году публично стали говорить о том, что натовской миссии ПВО недостаточно для защиты воздушного пространства стран Балтии. Дислоцируемые в Литве и Эстонии истребители союзников по блоку имеют ограниченные полномочия и ограничиваются только сопровождением приближающихся к границам воздушного пространства стран Балтии российских самолетов. У Балтийских стран также ограниченные системы наземной ПВО.

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Так, министерство обороны Литвы в декабре сообщало, что инициирует совместный проект системы ПВО стран средней дальности стран Балтии и Польши, а также утверждало, что консультируется по этому вопросу с США.

Согласно сообщению, вопрос о дополнительных мерах безопасности в Восточной Европе предполагается обсудить на предстоящем летом в Варшаве саммите НАТО. Страны Балтии добиваются, чтобы в каждой из них было сформировано по международному батальону. Сейчас в Литве, Латвии, Эстонии и Польше дислоцировано по роте американских военных, другие союзники присылают своих военных нерегулярно.

Вершбоу в свою очередь сказал, что не хочет "спекулировать" о том, какие вооруженные силы появятся до саммита НАТО, однако сказал, что размещение европейских военных стало бы важным средством сдерживания. По его словам, Альянс еще анализирует заявления министра обороны России о планах России сформировать в этом году в западной части страны три военные дивизии, и выразил мнение, что эти планы отражают создаваемый Москвой "осадный" менталитет.

"Пока у нас нет деталей. Это похоже на что-то новое, но все импликации еще не проанализированы. Я считаю, что это отражает тенденцию к усилению конвенционных мощностей России в силу, на наш взгляд, неверных причин. НАТО угрозы не представляет. НАТО не угрожает России своими оборонными средствами, они были очень ограниченными и пропорциональными. Но, как говорили многие на конференции, Россия выбрала путь вести себя с НАТО как с соперником, если не как с врагом. Поэтому создается определенный "осадный" менталитет, и это может быть просто одним новым измерением в этом направлении", - сказал Вершбоу.

После аннексией России украинского Крыма НАТО укрепило свою миссию ПВО в странах Балтии, в них размещено по роте военнослужащих США и учреждены небольшие опорные пункты Альянса, а в Шяуляйском районе (на севере страны) США дислоцировали часть своей военной техники.