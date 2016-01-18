В России заявили, что заплатят лишь треть от взноса в ПАСЕ

Об этом заявил спикер Госдумы Сергей Нарышкин, передает ТАСС.

Нарышкин также отметил, что в феврале РФ выплатит третью часть своего взноса в Совет Европы.

"Что касается взноса, то в феврале месяце, мы - Российская Федерация - выплатим часть этого взноса в объеме одна треть от него, а дальше посмотрим, будем следить за развитием ситуации", - сказал спикер Госдумы.

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Нарышкин пояснил, что речь идет о взносе России как члена СЕ. "Если я не ошибаюсь, (он) составляет около €32 млн", - уточнил спикер Госдумы РФ.

Ранее глава комитета Госдумы РФ по делам СНГ, замруководителя делегации России в ПАСЕ Леонид Слуцкий заявлял, что российская делегация готова участвовать в сессии ПАСЕ только при условии возврата всех полномочий.

Как сообщал УНИАН, Парламентская ассамблея Совета Европы может стать первым международным органом, который не сохранит формальные ограничения, введенные против РФ. Достичь такой "фиктивной победы" Российская Федерация может из-за того, что ее делегация просто не явится на заседание.