Ким Чен Ын пригрозил увеличить количество водородных бомб для возможного удара по США

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на северокорейские СМИ.

"(Ким - УНИАН) призвал увеличить количество и качество ядерных сил с целью сделать возможным нанесение удара по империалистам под эгидой США в любое время и в любом месте… если они посягнут на суверенитет КНДР и сделают угрожающие провокации", - цитирует Reuters северокорейское ЦТАК.

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Также лидер КНДР призвал к "взрывам большего числа водородных бомб в будущем".

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Как сообщал УНИАН, КНДР 6 января объявила об успешном испытании водородной бомбы. Взрыв был признан техногенным, но международные эксперты все еще сомневаются, что корейцы испытали именно водородную бомбу, изготовление которой требует знания высоких технологий.

Совет Безопасности ООН выразил протест против действий Северной Кореи и готовит новый раунд санкций. США, Южная Корея и Япония также обещали подготовить ответ на действия КНДР. 13 января Палата представителей Конгресса США одобрила закон о санкциях против КНДР.