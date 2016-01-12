Путин не исключил возможность предоставить Асаду убежище в России

Об этом он сказал в интервью Bild, вторая часть которого опубликована пресс-службой Кремля.

«Вы знаете, мне кажется, что обсуждать это преждевременно. Мы господину Сноудену предоставили убежище, это было сложнее, чем предоставить Асаду», - сказал он.

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По словам Путина, возможно, Асаду не придется покидать Сирию в случае поражения на президентских выборах.

«Сначала нужно дать возможность сирийскому народу высказаться. И я Вас уверяю, если это пойдёт демократическим способом, таким путём, то, может быть, и не нужно будет Асаду никуда уезжать. И не важно, будет он президентом или нет», - отметил президент РФ.

Как сообщал УНИАН, по данным Reuters, у России уже есть список возможных преемников сирийского президента Асада.