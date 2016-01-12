Путин не исключил возможность предоставить Асаду убежище в России
Президент Российской Федерации Владимир Путин не исключил возможность предоставить убежище президенту Сирии Башару Асаду, однако отметил, что этот вопрос обсуждать преждевременно.
Об этом он сказал в интервью Bild, вторая часть которого опубликована пресс-службой Кремля.
«Вы знаете, мне кажется, что обсуждать это преждевременно. Мы господину Сноудену предоставили убежище, это было сложнее, чем предоставить Асаду», - сказал он.
Читайте такжеВ США очертили сроки отставки Асада - AP
По словам Путина, возможно, Асаду не придется покидать Сирию в случае поражения на президентских выборах.
«Сначала нужно дать возможность сирийскому народу высказаться. И я Вас уверяю, если это пойдёт демократическим способом, таким путём, то, может быть, и не нужно будет Асаду никуда уезжать. И не важно, будет он президентом или нет», - отметил президент РФ.
Как сообщал УНИАН, по данным Reuters, у России уже есть список возможных преемников сирийского президента Асада.