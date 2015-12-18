Россия уже подготовила список преемников Асада - Reuters

Об этом заявил один из высокопоставленных западных дипломатов, однако он отказался раскрыть детали, передает Reuters.

При этом отмечается, что на данный момент неясно, есть ли подобный список у Ирана.

"Мы получили решение, которое в результате приведет к уходу Асада", - сказал высокопоставленный западный дипломат на условиях анонимности.

Подчеркивается, что западные страны, Турция, Саудовская Аравия и другие неохотно согласились оставить Асада у власти на время переходного периода.

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"Россия ясно дала понять западным государствам, что у нее нет возражений против отставки президента Сирии Башара Асада в рамках процесса мирного урегулирования", - утверждают дипломаты.

Стоит отметить, что Россия, как и Иран, до сих пор была твердым сторонником Асада и проводит военно-воздушную операцию в поддержку правительственных сил.

Несмотря на смягчение противоречий, позиции сторон еще во многом разнятся, сказали на условиях анонимности дипломаты и чиновники, знакомые с ходом переговоров.

Ранее сегодня источники агентства Reuters в дипломатических кругах сообщили, что их российские собеседники говорят о готовности на уход Башара Асада с поста президента Сирии.