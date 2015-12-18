Россия уже подготовила список преемников Асада - Reuters
У России уже есть список возможных преемников сирийского президента Асада.
Об этом заявил один из высокопоставленных западных дипломатов, однако он отказался раскрыть детали, передает Reuters.
При этом отмечается, что на данный момент неясно, есть ли подобный список у Ирана.
"Мы получили решение, которое в результате приведет к уходу Асада", - сказал высокопоставленный западный дипломат на условиях анонимности.
Подчеркивается, что западные страны, Турция, Саудовская Аравия и другие неохотно согласились оставить Асада у власти на время переходного периода.
Читайте такжеАсад считает, что война в Сирии затягивается из-за попыток Запада сменить власть в стране
"Россия ясно дала понять западным государствам, что у нее нет возражений против отставки президента Сирии Башара Асада в рамках процесса мирного урегулирования", - утверждают дипломаты.
Стоит отметить, что Россия, как и Иран, до сих пор была твердым сторонником Асада и проводит военно-воздушную операцию в поддержку правительственных сил.
Несмотря на смягчение противоречий, позиции сторон еще во многом разнятся, сказали на условиях анонимности дипломаты и чиновники, знакомые с ходом переговоров.
Ранее сегодня источники агентства Reuters в дипломатических кругах сообщили, что их российские собеседники говорят о готовности на уход Башара Асада с поста президента Сирии.