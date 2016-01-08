КНДР возобновила вещание громкоговорителей на границе с Южной Кореей

Об этом сообщает «Ренхап».

Ранее стало известно, что Южная Корея возобновила пропагандистское вещание на границе с КНДР. Кроме того, Сеул развернул артиллерию для защиты громкоговорителей.

Громкоговорители транслируют критические высказывания в адрес северокорейского строя.

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Очередное обострение отношений на Корейском полуострове произошло после сообщения властей КНДР, которые заявили об успешном испытании водородной бомбы. Данный акт вызвал протесты международного сообщества, в том числе Совбеза ООН, США, Украины, Китая и других государств.