КНДР возобновила вещание громкоговорителей на границе с Южной Кореей
11:55, 08 января 2016Мир
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Северная Корея возобновила вещание громкоговорителей на границе с Южной Кореей в ответ на возобновление трансляции пропаганды Сеулом.
REUTERS
Об этом сообщает «Ренхап».
Ранее стало известно, что Южная Корея возобновила пропагандистское вещание на границе с КНДР. Кроме того, Сеул развернул артиллерию для защиты громкоговорителей.
Громкоговорители транслируют критические высказывания в адрес северокорейского строя.
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Очередное обострение отношений на Корейском полуострове произошло после сообщения властей КНДР, которые заявили об успешном испытании водородной бомбы. Данный акт вызвал протесты международного сообщества, в том числе Совбеза ООН, США, Украины, Китая и других государств.
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