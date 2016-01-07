Принц Джордж пошел в детский сад

Об этом пишет Русская служба Би-Би-Си.

Фотографии принца, сделанные его мамой, герцогиней Кембриджской, в его первый день в детском саду, опубликованы в официальном "Твиттере" королевской семьи. На одном снимке Джордж, которому сейчас два с половиной года, смотрит в объектив, а на другом отвлекся на что-то за кадром.

Ранее родители Джорджа – принц Уильям и его супруга – сообщили, что решили отдать сына в детский сад в Норфолке, работающий по педагогической системе Монтессори. Таким образом решено продолжить традицию: принц Уильям и его брат Гарри также обучались по этой системе.

Система Монтессори подразумевает самостоятельность ребенка, предоставление ему свободы в установленных границах и ставку на его естественное психологическое, физическое и социальное развитие.

Детский сад, выбранный Уильямом и Кейт, уже опубликовал официальное заявление, в котором подчеркнул, что к принцу Джорджу будут относиться так же, как и к другим детям.

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Когда герцог и герцогиня Кембриджские будут проводить время в Кенсингтонском дворце в Лондоне, маленький принц будет с ними, то есть в детский сад в Норфолке он в это время ходить не будет.

Независимое Управление по стандартам образования Британии оценило уровень преподавания в этом учебном заведении как "хороший". Один час обучения в нем стоит 5,5 фунта, то есть за шестичасовой день нужно платить 33 фунта, что составляет примерно 49 долларов.

Принц Джордж – старший сын герцога Кембриджского Уильяма и герцогини Кейт. Он родился в 2013 году. В мае прошлого года у четы появился второй ребенок – принцесса Шарлотта Елизавета Диана.