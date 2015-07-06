В Великобритании состоялось крещение принцессы Шарлотты (фото)

01:51, 06 июля 2015
Мир
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Крещение принцессы Шарлотты состоялось в церкви Святой Марии Магдалины в королевском Сандрингемском дворце в графстве Норфолк.

REUTERS

Об этом сообщает 112 Украина со ссылкой на ВВС.

Церемония, которая началась в 16:30 по местному времени, была закрытой. На ней присутствовала королева, члены королевской семьи, родители и братья Кейт Миддлтон. Принца Гарри не было, поскольку он находится в Африке.

REUTERS
REUTERS

Крестными родителями ее Королевского Высочества Принцессы Шарлотты Елизаветы Дианы Кембриджской стали одна из лучших подруг Кэтрин - Софи Картер, Джеймс Мид и Томас Ван Страубензи - школьные друзья Уильяма, Адам Миддлтон - двоюродный брат Кэтрин, Лаура Феллоуз - родственница принцессы Дианы. 

REUTERS
REUTERS

Желающие смогли увидеть гостей и семью герцога Кембриджского у церкви.

REUTERS
REUTERS
REUTERS
REUTERS
REUTERS
REUTERS

Ранее УНИАН сообщал, что Кенсингтонский дворец в своем Твиттере опубликовал первые совместные фотографии принцессы Шарлотты и ее брата принца Джорджа.

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