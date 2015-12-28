Сирийская оппозиция при поддержке авиации РФ начала наступление на "столицу" ИГИЛ - СМИ
17:13, 28 декабря 2015Мир
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Российская авиация поддерживает наступление сирийских оппозиционных сил на Ракку, которая считается столицей "Исламского государства".
REUTERS
Об этом заявил журналистам начальник главного оперативного управления Генштаба Сергей Рудской, сообщает ТАСС.
"Начато наступление и на других направлениях. При поддержке российской авиации отряды сирийской демократической армии под командованием Аймана Флят Аль-Ганима ведут наступление на столицу ИГИЛ - город Ракку", - сказал Рудской.
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Кроме того, отметил он, сирийские правительственные силы продолжают активные действия в районе Восточная Гута.
Напомним, ранее поддерживаемый США альянс сирийских курдов и арабов отбил у боевиков "Исламского государства" дамбу на Евфрате.
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