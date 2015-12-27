В Сирии повстанцы при поддержке авиации США отбили у ИГИЛ дамбу на Евфрате

Об этом говорится в заявлении организации, сообщает РБК со ссылкой на Reuters.

Пресс-секретарь альянса Талал Село добавил, что захват дамбы происходил при поддержке самолетов коалиции, возглавляемой США. Он пояснил, что захват дамбы поможет изолировать опорные пункты боевиков на севере Алеппо от территории к востоку от Евфрата, где находится фактическая столица группировки Ракка.

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Село отметил, что интенсивные воздушные бомбардировки возглавляемой США коалиции сыграли важную роль в тех достижения, которые были достигнуты в ходе начавшейся четыре дня назад спецоперации.