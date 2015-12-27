Сирийская оппозиция предупредила о последствиях убийства одного из их лидеров

Координатор высшего комитета по переговорам сирийской оппозиции Риад Хиджаб заявил, что убийство Захрана Аллуша, командира сирийской группировки «Джейш аль-Ислам» («Армия ислама»), является серьезным событием и скажется на политическом процессе в Сирии, сообщает Orient News.

По словам Хиджаба, удар по лидеру повстанцев был нацелен на высший комитет по переговорам сирийской оппозиции, который был создан на конференции в Эр-Рияде, передает РБК.

Хиджаб не уточнил, к каким именно последствиям для процесса переговоров по сирийскому урегулированию может привести убийство Захрана Аллуша.

Вместе с тем, как сообщает агентство Reuters, после убийства командира «Джейш аль-Ислам» был отложен проходящий под эгидой ООН процесс отступления из Дамаска более 2 тыс. боевиков «Исламского государства» и повстанческих группировок и членов их семей. Им должен был быть предоставлен безопасный коридор по направлению к городу Ракка. Территорию, по которой планировалось провести эвакуацию, контролирует «Джейш аль-Ислам».

Теперь же, как отмечает агентство со ссылкой на базируемую в Лондоне Сирийскую обсерваторию по правам человека, процесс эвакуации боевиков отложен, из-за проблем с обеспечением безопасности во время отступления.

О гибели Аллуша в результате авиаудара недалеко от Дамаска сообщило в пятницу, 25 декабря, Reuters со ссылкой на сирийских повстанцев. Позже его смерть подтвердили сирийские СМИ. 26 декабря стало известно, что командиром «Джейш аль-Ислам» вместо убитого Аллуша избран Иссам Абу Хаммам аль-Бувейдани.

По утверждению повстанцев, налет на секретный штаб «Джейш аль-Ислам» был нанесен при участии российской авиации. В Минобороны России эту информацию не комментировали. Ранее Москва неоднократно отвергала обвинения в том, что российская авиация наносит удары по оппозиции в Сирии.

«Джейш аль-Ислам» является одной из крупнейших сил в районе Дамаска: группировка располагает несколькими тысячами бойцов. Организация с осени 2013 года входит в широкую исламистскую коалицию «Исламский фронт» («Джабхат аль-Исламийя»), которая действует на севере Сирии. В мае 2015 года Аллуш заявлял, что под его командованием находится 17 тыс. человек. По сведениям The Daily Mail, численность организации может достигать 25 тыс. человек, при этом на вооружении у нее есть бронетехника.