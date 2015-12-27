Обращение лидера ИГИЛ: авианалеты не вредят группировке - NBC

Источники в разведке подтверждают, что запись распространили основные медиа группировки по "официальным каналам", но проверить ее аутентичность возможности пока нет. Об этом сообщает NBC.

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В распространенной ИГ 24-минутной записи речь идет о том, что авиаудары коалиции во главе с США, а также ВС РФ не дают результата, хоть и разрушают нефтяную инфраструктуру Сирии и уничтожили нескольких лидеров ИГИЛ в последние несколько недель.

Человек, который называет себя лидером "Исламского государства", утверждает, что авианалеты только поднимают боевой дух джихадистов.

В заявлении Багдади критикует антитеррористическую коалицию, а также предостерегает США от проведения наземной операции против ИГИЛ.