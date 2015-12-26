Исламисты казнили больше 800 женщин со времени захвата иракского Мосула

Зануна аль-Сабави, генерал полиции иракской провинции Найнава, рассказал, что большинство женщин были расстреляны после вынесения приговоров шариатским судом, учрежденным "Исламским государством", передает Lenta.ru. Кроме того, по его данным, террористы под разными предлогами приговаривали к казни женщин-кандидатов в советы депутатов провинции, госслужащих, а также тех, кто работал адвокатами, нотариусами и парикмахерами.

Читайте также"Репортеры без границ": исламисты казнили 13 журналистов в МосулеЭти данные были предоставлены центром шариатской судебной медицины в Мосуле, куда поступают тела убитых.

25 декабря премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади пообещал освободить Мосул от боевиков после того, как будет завершена операция в городе Рамади.

Боевики "Исламского государства" заняли второй по величине город Ирака 10 июня 2014 года.