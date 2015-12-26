В ООН определили дату и место проведения переговоров по Сирии

Об этом говорится в заявлении офиса спецпредставителя генсекретаря ООН по Сирии Стаффана де Мистуры, передает Lenta.ru. "Спецпредставитель намерен завершить консультации в начале января для того, чтобы начать сирийские переговоры к намеченной дате 25 января 2016 года в Женеве", - отмечается в документе.

Читайте такжеРазногласия вокруг легитимности: Россия и Катар не смогли договориться о будущем АсадаСтаффан де Мистура планирует в начале января завершить консультации по формированию делегаций оппозиции и властей на переговоры.

Как сообщал УНИАН, 24 декабря министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем заявил, что Дамаск готов к участию в диалоге в Женеве без какого-либо иностранного вмешательства.

Перед этим, 18 декабря в Нью-Йорке Совет Безопасности ООН по итогам пятичасовой дискуссии единогласно принял резолюцию в поддержку политического процесса в Сирии.