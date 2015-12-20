ЕC не отменит санкции против России в обмен на сотрудничество по Сирии – Могерини

Евросоюз не станет пересматривать санкции, введенные против России в связи с ее политикой в отношении Украины, только в обмен на сотрудничество с Москвой в урегулировании сирийского конфликта,

Об этом верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини заявила в интервью итальянской газете Corriere della Sera, опубликованном сегодня, передает Deutsche Welle.

"Европа заинтересована в совместной работе с Россией по приоритетным для нас темам, - сказала Могерини. - Но это никогда не станет для Москвы козырем в вопросе отмены санкций за Украину".

Глава европейской дипломатии подчеркнула, что в течение последнего года ЕС развивал диалог с Россией на темы Ирана, Сирии, Ливии, миграционного кризиса, глобального потепления. Она также отметила, что санкции в отношении РФ не продлятся "вечно", но указала на их прямую связь с полной реализацией Минских соглашений, до которой "еще далеко".

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"Москва и сепаратисты в Донбассе не выполнили всего, что обязались выполнить, так же как и украинская сторона до сих пор не выполнила в полной мере все пункты договоренностей", - заявила Могерини.

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Европейский Союз 18 декабря продлил экономические санкции против РФ еще на шесть месяцев. В поддержку этого шага высказались все 28 государств ЕС. Решение ЕС вступит в силу после 31 декабря 2016 года. Торговые и инвестиционные ограничения с России снимут, лишь если Москва полностью выполнит условия Минских соглашений об урегулировании конфликта вокруг Украины.