СБ ООН одобрил соглашение о создании правительства национального единства в Ливии
Совет Безопасности одобрил договоренность о формировании правительства национального единства в Ливии, которая была достигнута противоборствующими парламентами страны на прошлой неделе.
Соответствующая резолюция была принята пятнадцатью членами СБ ООН единогласно, передают РИА Новости.
Принятая резолюция одобряет Римское коммюнике от 13 декабря 2015 года о поддержке правительства национального согласия "как единственного законного правительства Ливии, подчеркивает необходимость срочного формирования правительства национального согласия, которое должно располагаться в столице страны Триполи".
Документ также "приветствует формирование президентского совета и призывает его работать оперативно и в течение 30 дней, как это предусмотрено в Ливийском политическом соглашении, сформировать правительство национального согласия и завершить выработку временных мер обеспечения безопасности".
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В этой связи документ призывает государства-члены "безотлагательно откликаться" на просьбы правительства национального согласия об оказании помощи.
Совет Безопасности также призвал "оперативно оказать правительству национального согласия помощь в реагировании на угрозы в адрес безопасности Ливии", в частности — по просьбе нового правительства поддерживать его в борьбе с ИГИЛ, "Ансар аш-Шариа" и всеми другими действующими в Ливии группами, связанными с "Аль-Каидой".