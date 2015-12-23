СБ ООН одобрил соглашение о создании правительства национального единства в Ливии

Соответствующая резолюция была принята пятнадцатью членами СБ ООН единогласно, передают РИА Новости.

Принятая резолюция одобряет Римское коммюнике от 13 декабря 2015 года о поддержке правительства национального согласия "как единственного законного правительства Ливии, подчеркивает необходимость срочного формирования правительства национального согласия, которое должно располагаться в столице страны Триполи".

Документ также "приветствует формирование президентского совета и призывает его работать оперативно и в течение 30 дней, как это предусмотрено в Ливийском политическом соглашении, сформировать правительство национального согласия и завершить выработку временных мер обеспечения безопасности".

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В этой связи документ призывает государства-члены "безотлагательно откликаться" на просьбы правительства национального согласия об оказании помощи.

Совет Безопасности также призвал "оперативно оказать правительству национального согласия помощь в реагировании на угрозы в адрес безопасности Ливии", в частности — по просьбе нового правительства поддерживать его в борьбе с ИГИЛ, "Ансар аш-Шариа" и всеми другими действующими в Ливии группами, связанными с "Аль-Каидой".