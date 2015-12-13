На конференции в Риме принят план создания правительства национального единства в Ливии

Переговоры дипломатов из США, Европы и Ближнего Востока с лидерами политических группировок Ливии были направлены на спасение этой страны от хаоса и предотвращения захвата новых территорий боевиками группировки «Исламское государство», передает Радио Свобода.

В совместном заявлении, международные участники призвали все стороны начать «немедленное полное прекращение огня во всех частях Ливии» и подписать соглашение, как они обязались, 16 декабря в Марокко.

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Госсекретарь США Джон Керри заявил, что международное сообщество убеждено, что представители ливийских группировок, участвовавших в переговорах в Риме «говорят от имени большинства ливийцев». Керри добавил, что «эти лидеры одобрили то, что является единственным законным основанием для прогресса».

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Высоко оценил итоги переговоров и министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.