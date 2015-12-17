Конкурирующие правительства Ливии подписали соглашение об объединении - Reuters

Подписание соглашения прошло в марокканском городе Схират при посредничестве ООН, пишет Лента.ру со ссылкой на Reuters.

Читайте такжеЛАГ пообещала Ливии стратегию военной помощи в борьбе с терроризмом

«Мы держим двери открытыми для тех, кого здесь сегодня нет», — рассказал посланник ООН Мартин Коблер во время официальной церемонии. Он добавил, что подписание соглашения — лишь первый шаг. Документ призывает к созданию управляющего совета.

الآن: توقيع الاتفاق السياسي الليبي في مدينة الصخيرات المغربية pic.twitter.com/govVDnHNHB — UNSMIL (@UNSMILibya) 17 Грудень 2015

В предполагаемый совет должны входить девять человек, которые сформируют правительство на основе Палаты представителей центра власти в Тобруке и совещательный орган на основе его Государственного совета. Оглашение состава нового правительства состоится в январе 2016 года.

Многие вооруженные группы с обеих сторон поддержали новое соглашение, но некоторые отказались это делать, потому вопрос его фактической имплементации остается открытым. «Самое сложное — выполнить положение принятого документа», — заявил Салах Хума, парламентарий из Тобрука.

Функционеры ООН надеются, что усиление на территории страны террористов «Исламского государства», тяжелая экономическая ситуация и обещание финансовой помощи простимулируют успех заключенного соглашения.