Великобритания направила военных в афганскую провинцию Гильменд

Как заявило британское министерство обороны, небольшое количество военных специалистов были направлены на базу "Кэмп Шорабак" в провинции Гильменд в качестве советников, передает Би-би-си.

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Они не будут участвовать в боевых заданиях и будут частью большой команды НАТО.

Британия прекратила боевые операции в Афганистане в прошлом году, но около 450 военных остались в этой стране, работая на вспомогательных ролях.

Ранее из Афганистана стали поступать сообщения, что стратегически важный город Сангин в южной провинции Гильменд почти перешел под контроль талибов. По словам представителей движения "Талибан", боевикам удалось овладеть большей частью города и основными административными зданиями.

В свою очередь глава администрации провинции Гильменд Миха Хан Рахими утверждает, что город пока еще в руках афганских властей.

Сангин на протяжении многих лет оставался сложным районом для обеспечивавших там порядок сил НАТО. Это связано как с его значительной ролью в афганском наркопроизводстве, так и с противоборством сразу несколько местных племен. По данным за 2010 год, Британия потеряла в Сангине почти треть своих военнослужащих, погибших во всей афганской кампании с 2001 года.