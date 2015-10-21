В Афганистане талибы решили захватить целую провинцию, идут ожесточенные бои

Бои за Лашкаргах - главный город провинции, где разрушены почти все по причине мощных обстрелов и столкновений, продолжаются два дня, передает ТСН со ссылкой на Reuters.

Талибы решили захватить Лашкаргах в понедельник, за три недели после того, как выиграли свой бой за Кундуз. "Гильменд может стать вторым Кундузом, а может превратиться в серьезную угрозу", - сказал агентству один из афганских военных, задействованных в операции.

Мирза хан Рахими, губернатор провинции, рассказал, что из-за боев парализована главная транспортная артерия.

Фархад Давари, председатель местного Союза гражданского общества, заявил, что семьи массово бегут из провинции, если это удается сделать. Люди напуганы, они не хотят стать заложниками невменяемых террористов.

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Провинция Гильменд является одним из крупнейших мировых центров выращивания опиума, создавая проблемы для Запада.

Талибам удалось захватить и удержать город в течение нескольких часов, после чего силовики с боем отбили их на окраине города. Сейчас продолжаются ожесточенные бои, огонь не утихает ни на минуту.

Президент Афганистана Ашраф Гани срочно созвал Совет национальной безопасности и обороны и приказал вооруженным силам выбить боевиков из провинции.

Напомним, 16 октября Талибан пригрозил активизировать удары по американским объектам, назвав "нелогичным" решение США замедлить вывод войск из Афганистана.