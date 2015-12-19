Китай обвиняет США в провокации у спорных островов в Южно-Китайском море

Министерство обороны Китая заявило 19 декабря, что инцидент произошел утром 10 декабря у спорных островов Спратли, передает ru.krymr.com. Вашингтон заявил в тот же день, что обычно ведет тренировочные полеты в этом регионе и расследует отчеты об этом инциденте.

Читайте такжеЕвросоюз прокомментировал инцидент между США и КНР в Южно-Китайском мореИздание The Wall Street Journal 18 декабря привело данные неназванных чиновников Пентагона о том, что один из бомбардировщиков случайно пролетел на расстоянии двух морских миль от искусственно созданных островов, это могло произойти из-за плохих погодных условий.

Китай претендует на значительную часть Южно-Китайского моря, хотя Вьетнам, Малайзия, Бруней, Филиппины и Тайвань также имеют свои интересы в этом регионе.