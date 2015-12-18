Совет ЕС должен создать новое агентство по охране границ - итоговое заявление саммита

Об этом говорится в итоговом заявлении саммита глав государств и правительств, состоявшегося в четверг в бельгийской столице, передает ТАСС.

"Совет должен в срочном порядке рассмотреть предложения ЕК от 15 декабря по "Европейской пограничной и береговой охране", Кодексу шенгенских границ, "Добровольной гуманитарной схеме приема" и документам для возвращения (мигрантов на родину). Совет должен принять свое решение по "Европейской пограничной и береговой службе" под председательством Нидерландов", - отмечается в заявлении.

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Еврокомиссия должна как можно скорее пересмотреть Дублинскую систему по беженцам, также говорится в итоговом заявлении.

"Еврокомиссия оперативно представит пересмотр Дублинской системы. В то же время, действующие правила должны быть реализованы", - отмечается в нем.

В соответствии с Дублинской системой, страны ЕС, где беженцы впервые подают прошение на получение убежища, сами отвечают за их изучение. Если беженцы покидают эти государства, их могут вернуть обратно.

Как сообщал УНИАН, глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер ранее призвал одобрить план по защите внешних границ Евросоюза и пообещал сделать все, чтобы сохранить существование Шенгенской зоны.

Накануне Еврокомиссия на фоне возросшей террористической угрозы и притока беженцев предложила усилить контроль на внешних границах Шенгенской зоны. В будущем систематическим полицейским проверкам будут подвергаться в том числе и граждане ЕС.