В России сообщили о начале дешифровки "черного ящика" сбитого Турцией Су-24

Как пишет Лента.ру, об этом сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что других подробностей не приводится.

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Как известно, во вторник, 8 декабря, министр обороны России Сергей Шойгу показал президенту Владимиру Путину параметрический самописец уничтоженного Су-24.

Как сообщал УНИАН, 24 ноября самолет Су-24, нарушивший на турецко-сирийской границе турецкое воздушное пространство, несмотря на 10 предупреждений, сделанных в течение 5 минут, был сбит в рамках правил ведения боевых действий двумя турецкими истребителями F-16, патрулирующими район.