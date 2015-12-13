В Сирии убит очередной иранский генерал

Как сообщает иранское агентство FARS, военачальник, который был одним из командиров бригады «Фатемиюн», действовал в Сирии под псевдонимом Зольфакар.

Отмечается также, что в конце ноября в сирийском Алеппо были убиты иранские военные Салман Барджасте, Марда Абдоллахи и Омар Моллазехи. Кроме того, в Сирии был убит иранский военный советник бригандный генерал Абдулреза Моджири, руководивший батальоном им. имама Хусейна.

Читайте такжеThe Guardian: Иран отправляет афганских беженцев в Сирию сражаться и умирать за Асада

Напомним, 9 октября сообщалось о гибели в Алеппо иранского бригадного генерала Хусейна Хамадани, а 12 октября - генерал-майора Фаршада Хасунизаде и бригадного генерала Хамида Мохтарбанда.

Иран считается союзником президента Сирии Башара Асада, однако официально отрицает свое участие в сирийской войне.